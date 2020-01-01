روسيل يهاجم نجوم برشلونة ويرفض الترشح من جديد

ساندرو روسيل يفتح النار على الجميع ويطالب بتخفيف حدة الانتخابات في صفوف برشلونة.

طالب ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة بتخفيف حدة الانتخابات المقبلة التي تقام في صيف العام القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روسيل وتطرق خلالها للحديث عن التحكمات التي يقوم بها نجوم الفريق في النادي، وطالب بتغيير الأمور.

وقال روسيل: "الفريق لديه الكثير من التحكمات في برشلونة، ولا يمكن أن نقوم بثورة الآن بسبب سوق الانتقالات وحالته بعد فيروس كورونا، لكن يجب أن نعيد تقييم الكثير من الأمور بشكل أكثر عمقًا".

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وأضاف: "لا شك أن الفريق في حاجة للكثير من التجديدات، ليس كله لكن جزء كبير منه في حاجة لذلك حتى تتغير الأمور للأفضل".

وأردف: "الانتخابات المقبلة ستكون كالمذبحة، يمكننا أن نرى ذلك من الآن، بكل ما حدث لبارتوميو في قضية وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "هناك الكثير من التلاعب يحدث والعديد من المصالح التي تتحكم في كل شيء، لحسن الحظ لقد وعدت والدتي بعدم الترشح من جديد، وكذلك أطلب من لابورتا ألا يفعل ذلك، فالفترات الثانية لا تكون جيدة أبدًا".

جدير بالذكر أن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو لا يستطيع أن يخوض الانتخابات المقبلة بسبب تواجده لفترتين رئاسيتين بالفعل من قبل.