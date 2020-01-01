روسيل: هكذا سيلزم نيمار حدوده، وصفقة لوتارو يجب أن تتم بالتبادل

ساندرو روسيل الرئيس الأسبق لنادي برشلونة يوضح عدة أمور تخص صفقة نيمار دا سيلفا وعودة الدوري الإسباني.

أكد ساندرو روسيل رئيس برشلونة الأسبق أنه كان ليوقع مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل فوري لو كان هو الرئيس الحالي للنادي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن النجم البرازيلي هو ثاني أفضل اللاعبين في العالم بعد ليونيل ميسي في الوقت الحالي.

وقال روسيل: "لو كنت رئيسًا لبرشلونة في الوقت الحالي لكنت قد وقعت مع نيمار، هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي ويناسب فلسفة النادي".

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وأضاف: "بسبب الماضي والخبرة السابقة من تعامله مع برشلونة يجب أن يتم التوقيع على عقدين أولهما عادي والآخر خاص بتصرفاته".

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وأردف: "لم أكن لأدفع 111 مليون يورو للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، لكنني كنت سأقوم بصفقة تبادلية تشمل لاعبين ربما".

ولم يكن روسيل هو الرئيس الوحيد الأسبق لبرشلونة الذي تحدث في الفترة الأخيرة حيث خرج خوان جاسبارت وتحدث عن استئناف الدوري الإسباني وقال: "لو كانت الليجا قد توقفت بينما ريال مدريد على الصدارة لكانت الأمور قد حسمت بالوقت الحالي وتم منحهم اللقب".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.