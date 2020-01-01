روسيل: ميسي أذكى من أن يسمح باستغلاله انتخابيًا

ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة يعلق على استغلال اسم ليونيل ميسي في الدعاية الانتخابية لرئاسة النادي.

أعرب ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق عن ثقته في ذكاء قائد الفريق ليونيل ميسي وقدرته على الابتعاد عن الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة.

جاء هذا في مقابلة صحفية لروسيل مع شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن ميسي يستطيع أن ينأى بنفسه عن صراعات الانتخابات.

وقال روسيل: "ميسي لن يسمح أن يتم استخدامه بتلك الطريق، هو أذكى بكثير من أن يوافق على استغلاله انتخابيًا بأي شكل".

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وأضاف: "الأمور لن تكون سهلة في برشلونة دون وجود ليونيل، والنادي لن يصبح كما كان عليه من قبل بكل تأكيد".

وأردف: "سيكون علينا أن نغير كل أفكار الفريق المرتبطة بطريقة اللعب، وحتى اقتصاديات النادي وطرق التسويق".

وأنهى تصريحاته: "لو قرر ميسي أن يرحل الآن، لا يمكن ببساطة أن نبحث عن البديل له لأن ذلك غير متواجد، أتمنى أن يبقى للمزيد من السنوات".

جدير بالذكر أن روسيل كان قد أعلن من قبل نيته الترشح لرئاسة برشلونة في الدورة الانتخابية المقبلة بصيف العام المقبل.