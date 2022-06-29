روسو: رفضت عروضًا سعودية .. وجئت للنصر متأخرًا!

المدرب الأرجنتيني يوجه رسالة إلى جماهير ومسؤولي النصر بعد رحيله

تحدث المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، عن تجربته مع نادي النصر، وعن رفضه للعروض السعودية التي وصلت له من قبل، وذلك بعد انتهاء رحلته مع العالمي.

وانتهى مشوار روسو مع النصر بنهاية عقده، حيث أتم العالمي التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، لكي يتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

روسو كان يتمنى تدريب النصر منذ البداية!

خلال حوار أجراه مع حساب النصر الرسمي على موقع "يوتيوب" قال روسو: "كانت تجربة جميلة جدًا وقصيرة، احتاجت منا وقتًا كبيرًا من العمل والتأقلم بشكل سريع مع كل شيء، النصر فريق مهم وكبير ويحتاج أن ينتصر دائمًا وهذا يعجبني لأنني طوال مسيرتي كمدرب كان هذا هدفي وتفكيري، ولم أشعر بالقلق لأن هذا هو الفارق بين الفرق الكبرى والأخرى".

وتابع: "النصر يختلف عن بوكا جونيورز، فأنا أعرف الكرة الأرجنتينية والكرة في أمريكا الجنوبية، لا يمكن أن نقارن بسبب اختلاف نمط اللعب، النصر فريق كبير في مكانته وفي طريقته وتاريخه".

المدرب الأرجنتيني أضاف: "كنت محظوظًا في الانتصار في أول مباراة وهذا شيء جيد، وأعطانا مساحة جيدة لمواصلة التطور، وللأسف لم نأخذ الفريق منذ الجولة الأولى، هذه ثقافة جديدة عليّ وكان تفكيري في تأقلمي مع هذه الثقافة".

ما هي العروض التي وصلت إلى روسو من السعودية؟

وكشف روسو عن تلقيه عروضًا سعودية من قبل ولكنه رفضها، حيث قال: "في عامي 2010 و2012، وصلتني عروض للتدريب والعمل في المملكة العربية السعودية، لم أقبلها لكثير من الأسباب".

وواصل: "التغير المهم والتطور الكبير اللافت الذي شهدته في المملكة يعتبر من الأسباب التي شجعتني على القدوم والعمل هنا وكنت أنتظر الوقت المناسب لخوض هذه التجربة الجميلة".

واختتم ميجيل روسو تصريحاته قائلًا: "أشكر الجميع رئيس النادي واللاعبين والجهاز المشرف على الفريق الأول والمساعدين الذين عشت معهم هذه التجربة الجميلة، وسيبقى النصر دائمًا في قلبي".

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