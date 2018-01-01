لاعب توتنهام: بوتشيتينو يستحق تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد

هل يرحل بوتشيتينو عن توتنهام ويدرب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد؟ تعرف على رأي لاعب السبيرز

أكد داني روز، مدافع توتنهام الإنجليزي، أنّ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يستحق أن يرتبط اسمه بتدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وكانت التقارير الصحفية قد تؤكد اتجاه الشياطين الحمر للتعاقد مع بوتشيتينو بنهاية الموسم الجاري حال فشل جوزيه مورينيو في الوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال روز في تصريحات صحفية: "هذه الشائعات تبرهن على أهمية المدرب، فالأمر ليس مصادفة أن تقرأ كل يوم رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في التعاقد معه. إنّه يستحق ذلك".

وتابع: "ما فعله في توتنهام خلال آخر 4 أو 5 سنوات عظيم للغاية، لم أتطور أنا فقط ولكن جميع اللاعبين في الفريق استفادوا منه".

المدافع الإنجليزي أشار إلى أنّ بوتشيتينو ساهم في تطور عقلية اللاعبين داخل وخارج الميدان وطريقة تعاملهم مع المباريات الكبيرة والخصوم المختلفة.

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

واختتم: "لا يخفي على أحد أن جميع الأندية الأخرى اشترت عدد من اللاعبين أكثر من توتنهام ومع ذلك نسير بطريقة جيدة للغاية ونحقق نتائج متميزة".

توتنهام نجح في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع برشلونة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.