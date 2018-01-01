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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

روز: آرسنال نال ما يستحقه!

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ظهير السبرز يستنكر احتفالات الجانرز المبالغ بها..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى داني روز ظهير توتنهام هوتسبر سعادته بالفوز على الغريم آرسنال في ربع نهائي كأس كاراباو 2-0، بعد خسارة نفس الديربي في البريميرليج 4-2.

 

وقال روز عقب المباراة:"لقد استغللنا الفرصة، وكان حافزنا الوحيد هو هذا الهراء الذي نشره آرسنال عقب المباراة الأولى قبل بضعة أسابيع".

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واعتبر روز أن الخصم ولاعبيه قد احتفلوا بشكل مبالغ فيه، وأنهم نالوا ما يستحقوه بتلك الخسارة.

وأوضح:"اللاعبين الذين لعبوا 10 مباريات فقط لآرسنال وثقوا بأنفسهم أكثر من اللازم، واستفدنا من ذلك بشكل إيجابي، لقد استحقوا ما نالوه".

ويتكرر الديربي اللندني في نصف نهائي المسابقة بين توتنهام وتشيلسي تلك المرة، على أن يلتقي الفائز من هنا بنظيره من مواجهة مانشستر سيتي وبرتون.

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