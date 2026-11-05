البداية من هذا الموعد!.. "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي بعد تأجيل كأس آسيا

مشاركة تابع GOAL على جوجل

كواليس جديدة..

إعلان

كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان عن "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي للمحترفين الجديدة؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، بشكل رسمي.

الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".

وبناءً عليه؛ أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.

ملامح روزنامة دوري روشن الجديدة

وفي هذا السياق.. كشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن استئناف منافسات دوري روشن السعودي يوم 26 نوفمبر 2026؛ وذلك بمباريات الجولة الثالثة عشرة، التي تم تأجيلها في وقتٍ سابق.

إعلان إعلان

وأشار العجلان إلى أن توزيع باقي جولات مسابقة دوري روشن السعودي؛ سيكون على النحو التالي:

مواضيع ذات صلة

* شهر ديسمبر 2026: إقامة 3 جولات.

* شهر يناير 2027: إقامة 5 جولات.

إعلان

* شهر فبراير 2027: إقامة 4 جولات.

* شهر مارس 2027: إقامة جولتين - يوجد فترة توقف دولي -.

إعلان

* شهر أبريل 2027: إقامة 4 جولات.

* شهر مايو 2027: إقامة 4 جولات.

إعلان

وشدد العجلان على أن المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، ستُلعب قبل نهاية الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي؛ مع ترحيل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين التي كان مقررًا إقامتها في نهاية نوفمبر 2026، إلى يناير 2027.