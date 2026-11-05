البداية من هذا الموعد!.. "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي بعد تأجيل كأس آسيا

كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان عن "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي للمحترفين الجديدة؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، بشكل رسمي.
الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".
وبناءً عليه؛ أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.
ملامح روزنامة دوري روشن الجديدة
وفي هذا السياق.. كشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن استئناف منافسات دوري روشن السعودي يوم 26 نوفمبر 2026؛ وذلك بمباريات الجولة الثالثة عشرة، التي تم تأجيلها في وقتٍ سابق.
وأشار العجلان إلى أن توزيع باقي جولات مسابقة دوري روشن السعودي؛ سيكون على النحو التالي:
* شهر ديسمبر 2026: إقامة 3 جولات.
* شهر يناير 2027: إقامة 5 جولات.
* شهر فبراير 2027: إقامة 4 جولات.
* شهر مارس 2027: إقامة جولتين - يوجد فترة توقف دولي -.
* شهر أبريل 2027: إقامة 4 جولات.
* شهر مايو 2027: إقامة 4 جولات.
وشدد العجلان على أن المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، ستُلعب قبل نهاية الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي؛ مع ترحيل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين التي كان مقررًا إقامتها في نهاية نوفمبر 2026، إلى يناير 2027.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".