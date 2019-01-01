رود خوليت يفتح النار على ديلي آلي

رود خوليت يصف أداء نجم توتنهام ديلي آلي أمام أياكس أمستردام بالسي جدًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت إن ديلي آلي لاعب توتهام كان سيئًا للغاية في مواجهة فريقه أمام أياكس.

ونجح أياكس أمسترادام في تحقيق انتصار هام على مستضيفه توتنهام بهدف للا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

وعقب المباراة، قال رود خوليت إن أياكس قدم كرة قدم مميزة كما يفعل طوال البطولة، واستحق الفوز على توتنهام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لم يعجبني ديلي آلي اليوم، لقد كان يلعب واقفًا في أغلب الأوقات ولم يقدم المساندة الدفاعية ولا الهجومية المطلوبة"

وتابع: "توتنهام عانى من كثير من الغيابات ولكن من خذله كان لاعبيه المتواجدين على أرض الملعب وليس الغائبين"

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يذكر أن أياكس أمسترادم كان قد أقصى يوفنتوس في ربع النهائي، بينما أقصى توتنهام مانشستر سيتي في مواجهة دراماتيكية.