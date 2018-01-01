روديجير ينتقد أداء تشيلسي "الغبي"!

آمال البريميرليج قد انتهت بالنسبة للمدافع الألماني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أنتونيو روديجير مدافع تشيلسي غضبه من أداء فريقه الذي اعتبره "غبياً" عقب الخسارة أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

وقال روديجير في تصريحاته لسكاي سبورتس:"إنها كارثة، لا يمكننا الحديث عن اللقب بعد اليوم". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"إذا كان لا يمكننا الفوز بتلك المباريات، لا يمكننا المنافسة على لقب البريميرليج".

وأوضح:"يمكننا فقط الحديث عن المراكز الأربعة الأولى، ربما يرجع الأمر لنقص العقلية، هذا غباء"!

وكان البلوز قد سقطوا بهدف جيمي فاردي، ليستمروا في المركز الرابع بـ37 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال الخامس، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.