روديجر عن واقعة العنصرية: أتمنى معاقبة الجناة ومتى سيتوقف هذا الهراء؟

المدافع الألماني ينتظر معاقبة من وصفهم الجناة الأغبياء

تكفل مدافع تشيلسي أنطوني روديجر بحق الرد، على الواقعة العنصرية التي تعرض لها أمس الأحد من قبل البعض من مشجعي توتنهام .

وعلى غير العادة، قامت مجموعة من مشجعي السبيرس بهجوم عنصري غير مبرر على الدولي الألماني، وذلك بعدما تسبب في طرد المهاجم الكوري هيونج مين سون، في الديربي اللندني الذي حسمه البلوز بنتيجة 2-0.

وكتب مدافع روما عبر حسابه على "تويتر" في آخر ساعات الأحد "إنه لأمر محزن أن نرى العنصرية من جديد في إحدى مباريات كرة القدم".

إبراهام: روديجير لم يتأثر بالهتافات العنصرية

وأضاف "لكنني أعتقد أنه من المهم جدًا التحدث عنهم في الأماكن العامة، وإن لم يكن الأمر كذلك فسوف يتم نسيانه في غضون يومين".

وتابع "لا أرغب في إشراك توتنهام كناد بشكل كامل في القضية، إذ أعرف أن بعض الأغبياء هم الجناة، وقد تلقيت الكثير من رسائل الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن مشجعي توتنهام كذلك في الساعات الأخير ... شكرًا جزيلاً".

وكشف عن أمله في معاقبة هؤلاء، بقوله "آمل أن يتم العثور على الجناة ومعاقبتهم قريبًا، وفي ملعب حديث مثل توتنهام هوتسبير ومع عشرات الكاميرات والتلفزيون والأمن، يجب العثور عليهم ومعاقبتهم".

وختم "إذ لم يكن الأمر كذلك، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك شهور في الملعب قد رأوا وسمعوا الحادث، إنه لأمر مخز أن تبقى العنصرية موجودة في عام 2019 . متى سيتوقف هذا الهراء".