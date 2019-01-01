روديجر: تشيلسي يدفع ثمن تغيير الفكر

اللاعب الألماني أنطونيو روديجار مدافع فريق تشيلسي يطالب الجميع بمعاملة هودسون أودوي بما يتوافق مع عمره ويؤكد أن الفريق سيتحسن في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب اللاعب الألماني أنطونيو روديجار مدافع فريق تشيلسي كل من حول الشاب هودسون أودوي أن يقدموا له الدعم الكافي وأن يتعاملوا معه على أساس عمره.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق سيتحسن في الفترة المقبلة لكنه في حاجة للمزيد من الاستمرارية في النتائج.

وقال روديجار عن إذا ما كان أودوي يمكنه أن يدخل في خطط تشيلسي المستقبلية وأن يصبح جزءًا هامًا من الفريق: "بكل تأكيد يمكنه الوصول لذلك".

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وعن نتائج الفريق قال المدافع الألماني: "ما حدث أمام بورنموث لا يجب أن يتكرر بأي شكل من الأشكال، في الوقت الحالي كل شيء في أيدينا نحن".

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واختتم تصريحاته: "على مدار سنوات طويلة كانت شخصية تشيلسي دفاعية بشكل أكبر، ولا يمكن للجميع التأقلم على أمر جديد كهذا في ليلة وضحاها، مثلًا بيب جوارديولا لم يقدم أفضل ما لديه في موسمه الأول مع مانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد.