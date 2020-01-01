روديجر: أمامنا فترة صعبة وواثق في قدرتنا على تجاوزها

أنطونيو روديجر نجم دفاع تشيلسي سعيد بالرغم من التعادل أمام ليستر سيتي.

أعرب الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع فريق تشيلسي عن سعادته بتعادل فريقه اليوم أمام نظيره ليستر سيتي في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

وقال روديجر: "في نهاية اليوم من الجيد بالنسبة لنا أن نحصل على نقطة من ذلك الملعب، لقد حاولنا بعد التقدم لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا، أنا فخور بالفريق بالأخص بسبب ما ظهرنا عليه عقب التأخر في النتيجة".

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وأضاف: "علينا أن ننظر لكل مباراة بشكل منفرد، الشهر القادم سيكون في غاية الصعوبة على فريقنا، لكنني على ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز تلك الفترة".

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وأكمل: "صحيح أن الكرة لمست يدي في منطقة الجزاء لكن ذلك لم يكن بشكل متعمد، وفي النهاية لدينا تقنية الفيديو لذا ليس لي دخل في الأمر".

وأردف زميله ويلي كابايرو: "أنا سعيد للغاية لمساعدة الفريق اليوم، لقد ساعدت بالتصدي لبعض الكرات لكن الأهم كان روح الفريق، لقد حصلنا على نقطة في غاية الأهمية".

وأنهى تصريحاته: "الأمر صعب بالنسبة لي كحارس مرمى ألا أحظى بالفرصة لخوض المباريات، لكن يجب أن يبقى إيماني في أعلى درجاته واتدرب بشكل جيد لحين تأتي الفرصة، هذا الدرس لكل حارس في العالم يجب أن تكون في أفضل حالاتك طوال الوقت".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق وسجل هدفي تشيلسي اللاعب الألماني أنطونيو روديجر.