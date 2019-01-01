رودري: مانشستر زرقاء ولهذا اخترت سيتي

رودري لاعب مانشستر سيتي الجديد وأتلتيكو مدريد السابق يوضح أسباب اختياره للسيتيزنز للانتقال لهم في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني الشاب رودري نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق ومانشستر سيتي الجديد على سعادته للانضمام لصفوف السيتيزنز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن اختياره لمانشستر سيتي جاء بسبب أن الفريق يناسب طريقة لعبه أكثر من أي نادي آخر.

وقال رودري: "أعتقد أن مانشستر سيتي قد غير واقع الفريق المسيطر على المدينة في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، ليس في مانشستر فقط بل في كل إنجلترا".

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وأضاف: "أنا أحب مانشستر سيتي وأحب المدينة وكونها تتحول لزرقاء مع مرور الوقت، أعتقد أن هذا الفريق يناسبني بشكل أكبر".

وأكمل: "أشعر أنني محظوظ لأنني لعبت للعديد من الفرق بأكثر من طريقة لعب مختلفة، لكن طريقة اللعب في مانشستر سيتي تناسبني تمامًا لهذا اخترت هذا الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد أعلن عن التوقيع مع اللاعب عقب أن فسخ الأخير تعاقده مع أتلتيكو مدريد في الساعات الماضية.