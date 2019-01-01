رودري لجماهير مانشستر سيتي: انتظروا ردة المباراة القادمة

الوافد الجديد يعد مشجعي مانشستر سيتي بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح في أقرب فرصة

بعث لاعب وسط مانشستر سيتي رودري رسالة لمشجعي النادي، مفادها باختصار شديد، أن ما حدث أمام نوريتش سيتي لن يتكرر مرة أخرى، على الأقل في المستقبل القريب، متعهدًا بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح بداية من المباراة القادمة.

وانحنى بطل البريميرليج في آخر موسمين أمام نوريتش سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كارو روود" في ختام سبت الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول تعليق للقادم من أتليتكو مدريد هذا الصيف بعد الهزيمة المحبطة للمشجعين، قال لموقع النادي الرسمي "بالطبع لم نُقدم أفضل مبارياتنا، لكننا خسرنا بسبب أخطائنا، ويمكننا التعلم من ذلك وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المباريات القادمة".

وأضاف "لا أعرف إذا كان يثقون بنا أم لا. لكننا فريق ودائمًا نفوز ونخسر كفريق، والجميع سيُشاهد أفضل نسخة لمانشستر سيتي، عادة ما تواجه مثل هذه المباريات، وفي المباريات التالية تُجهز على الخصوم، وما سنفعله في المباراة القادمة هو أننا سنُجهز على خصمنا. لقد أبلغنا بيب بأن هذا الفريق غير مسموح له بالخسارة، لذا علينا استعادة الفوز مرة أخرى".

وتحدث عن انسجامه مع الفريق ورأيه في قوة التنافس في البريميرليج، قائلاً "من مباراة لأخرى أعتاد على الدوري والأجواء عمومًا، الأجواء هنا لا تُصدق. عمومًا كان يومًا صعبًا علينا، وعادة بعد العطلة الدولية تكون الأمور أكثر صعوبة".

وأنهى حديثه "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية ولم صارمين على المستوى الدفاعي أو عدوانيين هجوميًا، وهذا أهم جزء في كرة القدم، ألا تقبل الأهداف، لكن علينا الاستمرار لأننا نملك مجموعة من أفضل لاعبي العالم، لذا ينبغي أن تتحلى الجماهير بالهدوء. نحن الأبطال وسنعمل على تصليح هذا الوضع في أقرب فرصة".

نورويتش سيتي 3-2 مانشستر سيتي

ريال سوسيداد 2-0 أتلتيكو مدريد

ليبزيج 1-1 بايرن ميونخ

فيورنتينا 0-0 يوفنتوس



ليلة سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/Mf87TyAI52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وستكون مباراة السيتي القادمة ضد شاختار دونيستك على ملعبه في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا مساء الأربعاء من هذا الأسبوع، بعدها سيستضيف واتفورد على ملعب "الاتحاد" يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة للبريميرليج، الذي يحتل السكاي بلوز وصفاته برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.