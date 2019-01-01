رودري: لا نستخدم التحكيم كعذر ونريد دعم الجماهير

رودري نجم مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه في حاجة للتحسن ولدعم الجماهير في المرحلة المقبلة من الموسم.

أكد الإسباني رودري لاعب وسط ملعب مانشستر سيتي على حاجة الفريق لدعم جماهيره خلال المرحلة المقبلة من الموسم بعد التراجع الواضح مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رودري وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاستمرار في القتال حتى النهاية رغم صعوبة التنافس على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال رودري: "علينا أن نستمر في القتال وألا نفقد التركيز خلال الفترة المقبلة على أمور أخرى بعيدة عن كرة القدم وما نقدمه في الملعب".

وأضاف: "التحكيم عمل أشخاص غيرنا لا يجب أن نصرح ونتحدث عنه، بعض القرارات تغير نتائج المباريات وتقنية الفيديو متواجدة، لذلك لا يجب أن يكون ذلك هو عذرنا".

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وأكمل: "أطلب من الجماهير أن تستمر في دعم العمل الذي يقدمه الفريق لهذا العام أيضًا لدينا العديد من البطولات لننافس عليها في الفترة المقبلة".

وأردف: "هذا هو الدوري الإنجليزي على المستوى البدني والعقلي يجب أن يكون الفريق في أفضل أحواله، علينا التحسن فلقد تراجعنا بشكل واضح مؤخرًا".

وأنهى تصريحاته: "بالرغم من صعوبة الأمر لكننا سنستمر في القتال حتى النهاية، لقد كانت بداية سيئة للموسم لكن لا يزال لدينا مباريات هامة في الكؤوس".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متأخرًا بـ ١٤ نقطة عن المتصدر ليفربول.