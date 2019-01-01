رودري: التكيف مع الحياة في مانشستر "الساحقة" ليس سهلًا

رودري يتحدث عن مانشستر سيتي وبيب جوارديولا وتقنية الفيديو والحياة في إنجلترا

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قال رودري إن الحياة في مدينة مانشستر تحتاح إلى الكثير من الوقت والجهد من أجل التكيف معها ومع طبيعتها الصعبة والمختلفة عن غيرها.

وتحدث نجم مانشستر سيتي رودري حول الحياة في مدينة مانشستر والأشياء التي يود تعلمها من بيب جوارديولا ومن تجربته مع فريقه الجديد.

وحول ذلك، قال رودري إنه متحمس لهذه التجربة وللأشياء التي يود تعلمها من المدرب بيب جوارديولا الذي يثق فيه كثيرًا على حد قوله.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأضاف: "تقنية الفيديو تعطي العدالة في كرة القدم ولكنها تحتاج إلى بعض الصبر من أجل التكيف مع قراراتها التي تكون صادمة أحيانًا"

وتابع: "أحاول التعلم واكتساب الخبرات حتى أصبح قادرًا على النجاح هنا، هذا ما أتمنى أن أصل إليه قريبًا، التكيف مع طبيعة كل شيء هنا"

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يذكر أن رودري قد انضم إلى مانشستر سيتي مقابل حوالي 70 مليون يورو قادمًا من أتليتيكو مدريد، كأغلى صفقة في تاريخ السيتي.