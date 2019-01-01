الانتقالات

رودريجيز يرحل عن الاتحاد ويعود للدوري التركي

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فنربخشة الوجهة القادمة لجناح الاتحاد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب جاري رودريجيز جناح نادي اتحاد جدة السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال لفنربخشة التركي هذا الصيف.

تقارير صحفية تركية أكدت وجود اجتماعات مكثفة بين المسؤولين في اتحاد جدة، ونظرائهم في تركيا هذا الأسبوع.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على إعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ومن المقرر أن ينخفض راتب رودريجيز من 4 مليون يورو إلى 2 مليون في الموسم.

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وتأتي خطوة رحيل اللاعب عن الاتحاد بهذه السرعة بعد التعاقد معه من جالطة سراي التركي في يناير الماضي، لعدم تأقلمه على الكرة السعودية.

وشارك رودريجيز في 11 مباراة بجميع البطولات مع الاتحاد، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.

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