رودريجيز يتحدث عن لقب "القزم" .. وسر قميص رونالدو

الرأس أخضري جاري رودريجيز من أفضل اللاعبين الأجانب في الموسم الحالي

تحدث الرأس أخضري جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة، عن مسيرته مع كرة القدم ومحطاته المختلفة، وهدية البرتغالي كريستيانو رونالدو له، وكواليس رحيله عن الاتحاد وعودته مرة أخرى.

رودريجيز رحل لفترة على سبيل الإعارة إلى فناربخشة التركي قبل العودة مرة أخرى إلى الاتحاد قبل استكمال فترة الإعارة لاحتياج الفريق إليه.

وقال رودريجيز في تصريحات لقنوات "الرياضية السعودية": "أول نادي احترافي لعبت له كان في سن السادسة وهو فريق فينورد نوتردام، وهو حلم وتحقق لي، حيث كان حلم لأي لاعب الانتقال إلى أي نادٍ من الكبار هناك بكل تأكيد، ولكن لم أتمكن من الانضمام للفريق الأول".

وتابع: "لعبت هناك حتى سن الـ18 ولكنني كنت قصير القامة وكان البعض يطلق علي (القزم) وسمعت من البعض أنني لا أصلح للعب كرة القدم ولذلك لم أتمكن من الانضمام للفريق الأول هناك ورحلت إلى البرتغال، لمدة عام ونصف وعدت إلى هولندا في عمر الـ20".

وعن قميص رونالدو الذي حصل عليه، قال رودريجيز: "عندما لعبت ضد رونالدو تحدثت معه بالبرتغالية وعرف أنني من الرأس الأخضر وأهداني قميصه على الرغم من عدم طلبي له، وتجربتي في الدوري الإسباني كانت حلمًا لي وتحقق".

وعن فترة جلطة سراي التركي، قال لاعب الاتحاد: "كنت دائمًا في جلطة سراي أحصل على لقب أفضل لاعب قبل أن ينتزعه مني الفرنسي بافيتمبي جوميس في عام 2018".

وأردف رودريجيز خلال حديثه: "انتقالي إلى السعودية عبر الاتحاد كانت محطة هامة للغاية في مسيرتي حيث انقسمت إلى فترتين الأولى كنت على تواصل دائم مع لؤي الناظر رئيس النادي وقتها، ولكن كانت الأجواء صعبة ووضع النادي غير مستقر ورحل المدرب بيليتش وجاء مدرب آخر لم يعجبه شكلي تقريبًا وكانت بالنسبة لي ترك الفريق وعدت إلى هولندا ومنها إلى فترة إعارة لفناربخشة".

وأضاف: "تواصل معي مرة أخرى حامد البلوي إداري الفريق وفابيو كاريلي المدير الفني، وعلى الرغم من بقاء عام ونصف في عقدي مع الفريق التركي إلا أنني سعيد وفضلت العودة إلى الاتحاد".

واختتم الرأس أخضري حديثه قائلًا: "في جدة أجد كل شيء سهلًا استطيع أن أتسوق وكومنت صدقات كبيرة ونقوم بالتجول في الكثير من الأوقت، سعيد بكوني في مدينة جدة".

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وينافس بقوة في المقدمة حيث تطور الأداء عن الموسمين الماضيين، حيث كان يحارب على الهبوط.