رودريجيز سبيل ريال مدريد للتعاقد مع نيمار

هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان وينضم لريال مدريد؟

يستغل نادي ريال مدريد خاميس رودريجيز، لاعب الفريق المعار إلى بايرن ميونخ، للتعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب رودريجيز من العودة إلى ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان في التخلص منه.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية إنّ اللاعب الكولومبي أخبر زملائه في بايرن ميونخ أنّه قد يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أنّ صاحب الـ 27 عامًا سوف يكون ورقة الملكي للتعاقد مع نيمار، إذ وافق ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، على بيع اللاعب مقابل الحصول على خاميس ومبلغ 350 مليون يورو.

وأكدت أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يمانع دفع المبلغ المقدم في ظل رغبته الحصول على نيمار.

جدير بالذكر أنّ كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، نفى في وقت سابق اتخاذ قرار نهائي بشأن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد خاميس رودريجيز.