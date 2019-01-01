رودريجو قد ينضم إلى الكاستيا

ريال مدريد مضطر لاستبعاد رودريجو من الفريق الأول

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يمتلك ريال مدريد الإسباني عددًا كبيرًا من اللاعبين في الخط الهجومي مما يجبره على التخلي عن رودريجو ونقله إلى الرديف.

رودريجو كان أول صفقات ريال مدريد خلال الصيف الجاري قادمُا من سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، استقر على بيع ماريانو دياز خلال سوق الانتقالات الجارية ووض رودريجو مع الكاستيا.

وأوضحت أنّ النادي الملكي يمتلك إيدين هازارد ولوكا يوفنتش لتدعيم الخط الهجومي ولذلك فإن زيدان لن يعتمد بصورة كبيرة على صاحب الـ 20 عامًا.

وكان اللاعب قد صرّح في وقت تقديمه بعدم وجود أي أزمة في البقاء مع الفريق الشباب بصورة مؤقتة.

جدير بالذكر أن البلانكوس يسعى للتخلي عن جاريث بيل ولكن اللاعب متمسك بالبقاء حتى انتهاء فترة تعاقده.