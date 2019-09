آثار الوافد الجديد على ريال مدريد رودريجو إعجاب الجماهير، بعد ظهوره اللافت في مباراته الأولى مع كتيبة زين الدين زيدان أمام أوساسونا.

وشارك صاحب الـ18 عامًا كبديل في الشوط الثاني على حساب فيديريكو فالفيردي، لتنفجر موهبته بعد 93 ثانية فقط من نزوله إلى أرض الملعب.

وبلغة الأرقام، نجح اليافع العائد لتوه من الإصابة التي أعاقت بدايته مع النادي الميرينجي، سجل هدفًا استثنائيًا في بداية مسيرته مع ريال مدريد.

وفي ظهوره الأول بالقميص الملكي، تمكن رونالدو دي ليما الظاهرة من تسجيل هدف بعد 62 ثانية فقط في 2002 وهو أسرع بديل يسجل للفريق الإسباني.

والآن أصبح رودريجو ثاني أسرع من سجل لريال مدريد إذ فعلها بعد 93 ثانية فقط.

1 - Rodrygo Goes is the fastest player to score his first LaLiga goal for (93 seconds) since Ronaldo Nazário in 2002 (62). Impact. pic.twitter.com/EknwWdo0oi