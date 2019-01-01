رودريجو يطالب أتلتيكو بمنحه "السلام" وسط اهتمام مانشستر سيتي

هل يكسر سيتي شرط لاعب الوسط الإسباني البالغة قيمته 70 مليون يورو؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب رودريجو لاعب وسط أتلتيكو مدريد بمنحه بعض السلام و"المساحة الخاصة" لتحديد مستقبله مع النادي، وذلك في مواجهة اهتمام مانشستر سيتي بضمه.

وقال رودريجو لديبورتيس كواترو:"لقد طلبت من النادي بعض السلام العقلي وأن يمنحوني المساحة، سأكون منافقاً لو قلت أني يمكنني ضمان أي شيء".

وأضاف:"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن لدي عقد مع أتلتيكو مدريد، ولدي شرط جزائي، واليوم أنا سعيد هنا".

وتابع لاعب الوسط ذو الـ22 عام:"لا يمكنني قول المزيد، لأني لا أعلم ماذا سيحدث".

ويهتم مانشستر سيتي بضم لاعب الوسط استكمالاً لمسيرة الألقاب التي حققها في انجلترا، حيث بات يملك الثلاثية المحلية للبريميرليج وكأسي الاتحاد والرابطة.

يذكر أن رودريجو يملك شرطاً جزائياً قيمته 70 مليون يورو، وبالتأكيد لن يجد سيتي مشكلة في كسر هذا التعاقد خاصةً مع حاجته للاعب وسط دفاعي.