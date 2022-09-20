رودريجو عن الفوز بهداف الدوري الإسباني: الأمر يتوقف على بنزيما

إجابة ساخرة من البرازيلي رودريجو عند سؤاله عن إمكانية تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني.

يعتقد البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد أنه سيتعين عليه التغلب على قائده الفرنسي كريم بنزيما، إذا كان يرغب في أن يصبح هداف الدوري الإسباني.

رودريجو، البالغ من العمر 21 عامًا، لعب كمهاجم في آخر مباراتين مع ريال مدريد بسبب إصابة بنزيما، ونجح البرازيلي الشاب في سد هذا الفراغ بشكل كامل.

وتمكن رودريجو من تسجيل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين منذ بداية الموسم، جميعها في الدوري الإسباني.

وفي مقابلة أجراها مع موقع "433" البرازيلي، سُئل رودريجو عما إذا كان يريد أن يصبح هداف الموسم الحالي من الدوري الإسباني، في ظل سجله الحالي.

وقال رودريجو: "هل يمكن أن أصبح هداف لا ليجا؟ الأمر يعتمد على بنزيما، لكن بالطبع سأحاول تسجيل أهداف أكثر".

بنزيما هو المرشح الأقوى للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد موسمه المذهل حيث سجل 27 هدفًا في الدوري الإسباني.

ولعب بنزيما دورًا محوريًا في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

يذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني حاليًا، بعد أن تمكن من تسجيل ثمانية أهداف.