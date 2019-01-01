رودريجو: راموس لم يصدق أنني لاعب في ريال مدريد

تعرف على تصريحات لاعب سانتوس حول انضمامه لريال مدريد

تحدث رودريجو، لاعب سانتوس الحالي وريال مدريد الموسم المقبل، حول أول زيارة له لصفوف النادي الملكي وقدوته في الملاعب بين نيمار دا سيلفا وبيليه.

رودريجو وقّع رسميًا لصفوف ريال مدريد وسوف ينتقل للنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "اللعب في "سانتياجو برنابيو" أمر آخر وكنت انبهر بالأمر لمجرد متابعته في ألعاب الفيديو. أنا متحمس للغاية".

وتابع: "أول مرة زرت الملعب شاهدت كل شيء بما في ذلك غرفة الملابس وعدد من اللاعبين. لقد قابلت لوكا مودريتش وكريم بنزيما عند المصعد وكنت برفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز".

رودريجو أكد أنّ مشاهد لاعبي ريال مدريد كانت مفاجأة بالنسبة له لأنّه لم يتوقع أن الأسماء التي لا يراها سوى في ألعاب الفيديو سوف يلتقي بها وجهًا لوجه.

📆 في مثل هذا اليوم عام 2008



💫لوكا مودريتش يوافق على الانتقال إلى توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 16 مليون جنيه إسترليني قادمًا من صفوف دينامو زغرب.



لم تكن خطوة سيئة بالطبع 👌 pic.twitter.com/aZLvdgasTK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

وأردف: "قابلت سيرخيو راموس في غرفة التدريبات ولم يكن يعلم أي شيء أو يدري سبب وجودي وسألني ماذا أفعل هنا".

واختتم: "قابلت بيليه للمرة الأولى حينما كنت بعمر 11 عامًا في مناسبة خاصة بفريق سانتوس، لقد كنت من أشد المعجبين بينمار وأعتبره قدوتي في الملاعب".

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان يحاول التعاقد مع رودريجو قبل أن يقرر الأخير ارتداء قميص ريال مدريد.