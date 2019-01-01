رودريجو: ارتجفت عندما شاهدت زيدان للمرة الأولى

لم ولن ينسى لحظاته الأولى مع زيدان

كشف اليافع البرازيلي رودريجو جوس، عن شعوره، عندما وقعت عينيه للمرة الأولى على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وانضم صاحب الـ18 عامًا إلى معقل الملوك الصيف الماضي، ورغم ابتعاده في بداية الموسم بداعي الإصابة، إلا أنه نجح في ترك بصمة لا بأس بها بعد حصوله على فرصته.

وسجل مرتين على مستوى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في البطولة المُفضلة لعشاق اللوس بلانكوس "دوري أبطال أوروبا"، وجاءت في شباك جلطة سراي في مباراة السداسية.

ولكنه، اعترف بأنه فقد صوابه عندما شاهد زيزو في الحقيقة للمرة الأولى، وذلك في مقابلة أجراها مع تلفزيون النادي قبل مواجهة كلوب بروج في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال "بدأت ارتجف عندما قابلت زيدان. اعتدت دائمًا على مشاهدة مقاطع فيديو له، ثم فجأة أصبح مدربي".

وأضاف "كانت لحظات لا تصدق، وكنت سعيدًا بمقابلته ولو أنني كنت أشعر بتوتر كبير".

وبعد تألقه اللافت مع الريال، حصل على المكافأة بالانضمام إلى معسكر منتخب بلاده الشهر الماضي، ليسجل حضوره الأول في مباراة السوبر كلاسيكو الودية ضد الأرجنتين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وبعد ثلاثة أيام شارك في ودية كوريا الجنوبية.