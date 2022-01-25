رودريجو : أحلم بمونديال قطر، ووالدي أكبر من مودريتش بسنة !

أعرب رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن فخره باللعب بجوار كريم بنزيما نجم الفريق والعمل مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشف النجم الشاب عن تمنيه بفوز بنزيما بالكرة الذهبية في أقرب وقت ممكن، متحدثًا كذلك عن طموحه في كأس العالم بقطر مع منتخب البرازيل.

وقال رودريجو عن العمل مع أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "TNT" البرازيلية:"لقد كان مهمًا للغاية بالنسبة لي، تحدث معي قبل الموسم وساعدني ومنحني النصائح من أجل التحسن".

وأضاف:"أتقبل دائمًا النقد البناء، وهو يقوم بتهنئتي عندما أقوم بعمل جيد، وأشعر بالاطمئنان بالتطور مع مدرب مميز مثله".

وأما عن هدفه المرحلة القادمة:"يريد جميع البرازيليين التواجد في كأس العالم بقطر، سأعمل بجد من أجل الحصول على هذه الفرصة".

وتابع:"يمكنني أيضًا التحسن في العديد من الجوانب أبرزها تسجيل المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، كل ذلك سيساعدني على التواجد في المونديال".

اختياره لعنوان لعام 2022:"كأس العالم فقط".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:"عندما نتحدث عن دوري الأبطال، فإن ريال مدريد من المرشحين المفضلين دائمًا، لأننا نفكر في كل الألقاب وخاصة هذه البطولة".

واستكمل:"كان من الأفضل أن تأتي هذه المباراة بمرحلة أخرى من البطولة، لديهم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم ونحن نعلم أنها صعبة، لكننا سنبذل الجهد الجماعي المطلوب للفوز".

وواصل حديثه:"اللعب ضد نيمار سيكون مميزًا، أتمنى أن نفوز بهذه المباراة ونستمر في المسابقة حتى النهاية".

إمكانية قدوم كيليان مبابي:"هناك حديث عن مبابي والعديد من اللاعبين الآخرين، بكل تأكيد سيسعدني إذا جاء للنادي، سيأتي هنا لمساعدتنا".

اللعب بجوار كريم بنزيما:" من السهل جدًا اللعب مع أشخاص مثله، ذكاء بنزيما يجعل الأمر سهلًا للغاية، وإنه لشرف لي أن أتمكن من مساعدته وأتمنى فوزه بالكرة الذهبية قريبًا".

وعن لوكا مودريتش:"كننا نتحدث مؤخرًا واكتشف أن والدي أكبر منه بسنة واحدة، ومنذ ذلك الحين وتربطنا علاقة رائعة جدًا وسعيد باللعب معه".

جدير بالذكر أن رودريجو البالغ من العمر 21 سنة، شارك في 26 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 6 بكل البطولات.

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