رودجرز يتحدث عن فرص ليستر سيتي في المنافسة على الدوري الإنجليزي

واقعية شديدة..

رفض برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، الحديث عن فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معتبرًا أن التطور هو الهدف الأول بالنسبة له حاليًا.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة وبالتساوي مع تشيلسي، في الوقت الذي يبتعد فيه عن المتصدر ليفربول بـ8 نقاط، مما جعل البعض يرشحه لأن يكون منافسًا لكتيبة يورجن كلوب.

لكن رودجرز، والذي خسر لقب الدوري مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة عام 2014، لا يرى أن ليستر منافسًا للريدز، حيث أجاب على احتمالية وجود تنافس بقوله "نحن لا نفكر في ذلك.".

"نحن نفكر فقط في تطوير الفريق وجعله أفضل، هذا هو الهدف منذ مجيئي إلى ليستر سيتي."

وكان رودرجز قد تولى مسؤولية ليستر سيتي في فبراير الماضي خلفًا لكلود بويل، وقد نجح في إبعاد فريقه عن منافسة الهبوط باحتلاله للمركز التاسع برصيد 52 نقطة.

مدرب سيلتيك الاسكتلندي السابق اختتم حديثه بقوله "إذا استطعنا إعادة ليستر للمشاركات الأوروبية في فترتي فهذا سيكون رائعًا، ولكن عمومًا سيكون الفضل للاعبين، فلديهم الثقة والصلابة.".

بالتأكيد لا أحد ينسى التتويج الأسطوري لليستر في عام 2015 بلقب البريميرليج تحت ولاية كلاوديو رانييري، وفي وجود نجولو كانتي ورياض محرز وجيمي فاردي.

وبعد التتويج شارك ليستر في منافسات دوري أبطال أوروبا، وقد حقق نتائج إيجابية ووصل إلى دور الـ 16 قبل أن يخرج على يد إشبيلية.