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رودجرز يؤكد موافقة ليستر على انتقال ماجواير لمانشستر يونايتد

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ويكشف كذلك عن موعد إعلان الصفقة

أكد مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز، موافقة إدارة النادي على بيع المدافع الدولي هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد، تمامًا كما أجمعت جُل وسائل الإعلام البريطانية منذ صباح اليوم الجمعة.

واعترف المدرب بشكل واضح وصريح، بأن الصفقة قد أغلقت بشكل شبه رسمي بين الناديين، ولا يتبق سوى موافقة اللاعب على البنود الشخصية في عقده الجديد، ثم تخطي الفحوصات الطبية.

وقال رودجرز للصحفيين "نعم كانت هناك اتصالات بين الناديين، وتم الاتفاق على الرسوم، الآن أصبح لدى هاري فرصة للتحدث معهم (مانشستر يونايتد) بخصوص البنود الشخصية. هذا مهم بالنسبة له، ثم بعد ذلك خطوة الكشف الطبي".

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وختم حديثه المقتضب في هذه الجزئية "بوجه عام، ليس لدي الكثير لأقوله في هذا الموضوع، ربما سنعرف المزيد بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكن من الواضح أن الناديين اتفقا على كل شيء".

ورغم تحفظه على الأمور المالية، إلا أن التقارير تؤكد أنه سيصبح المدافع الأغلى في التاريخ، برسوم تحويل ستصل لنحو 80 لـ85 مليون إسترليني شاملة المتغيرات.

 

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