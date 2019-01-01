رودجرز: لا أفكر سوى في ليستر سيتي ولا مقارنة بين ليفربول 2014 و2019

براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي والسابق لليفربول يؤكد أن فريقه لا يفكر سوى في مواجهة مانشستر سيتي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد براندن رودجرز المدير الفني السابق لليفربول والحالي لليستر سيتي أنه لا يفكر سوى في فريقه وتحقيق أفضل النتائج بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية شدد خلالها على صعوبة المقارنة بين ما كان يقدمه مع ليفربول في 2014 والنسخة الحالية من الفريق.

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وقال رودجرز: "تلك الجولات في المراحل الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي تكون مذهلة، سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "لا نفكر في ليفربول، نفكر في أنفسنا فقط، نريد أن نرى أداءًا جيدًا وأن نخرج بنتائج مناسبة من المباريات الأخيرة، وأن ينتهي الموسم بالشكل الذي نريده، ذلك سيساعدنا في الإعداد للموسم الجديد".

وأكمل: "لقد رأيتموني من قبل أدفع بالشباب، فأنا أحب أن أرى كيف ستكون ردة فعلهم في المباريات الكبيرة، وفي النهاية أنا أعمل من أجل ليستر سيتي، لذلك لن يكون تركيزي سوى مع فريقي فقط".

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واختتم تصريحاته: "لا توجد مقارنة بين فريقي في ليفربول والفريق الحالي، وقتها كان لدينا العديد من الإعارات والشباب، وكنا أحيانًا في المركز الثامن".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول الثاني بفارق نقطة وحيدة.