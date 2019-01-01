رودجرز: فزنا على فريق قوي وعلينا المواصلة

تصريحات بريندان رودجرز بعدما قاد فاردي وماديسون ليستر سيتي للفوز على آرسنال

أعرب المدرب الإنجليزي بريندان رودجز المدير الفني لليستر سيتي عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب ضيفه آرسنال.

وحقق ليستر سيتي فوزًا هامًا على حساب آرسنال بهدفين مقابل لا شيء ليواصل نتائجه الإيجابية التي يحققها في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وعقب المباراة، أشاد رودجرز بالعمل الذي قام به اللاعبون، مؤكدًا أن تحقيق الانتصار اليوم أتى أمام لاعبين أقوياء كانوا يستطيعون تشكيل الخطر على أي فريق يلاقونه.

وأضاف: "أنت تلعب أمام فريق كبير وأمام لاعبين مميزين، لذا عليك أن تظهر الاحترام أولًا ثم تتحلى بالصبر وأن تكون خصمًا قويًا لهم وتبحث عن الفوز"

وتابع: "المردود المقدم بالنسبة للاعبين مميز حقًا، علينا أن نستمر كذلك وأن نلعب كل مباراة على حدى، أثق في قدرات المجموعة التي أمتلكها"

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يذكر أن جيمي فاردي الذي سجل هدف ليستر سيتي الأول وصنع الثاني قد توج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات فقط شارك فيها خلاله.