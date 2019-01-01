رودجرز: طلبت من اللاعبين بين الشوطين معاقبة ساوثهامبتون

ليستر سيتي قسى على ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد

كشف برندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي أنه شدد على لاعبي فريقه بين شوطي مباراة ساوثهامبتون أن يزيدوا النتيجة ويعاقبوا أصحاب الأرض.

وتمكن ليستر من تحقيق فوزاً عريضاً على حساب ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وقال رودجرز في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أخبرت اللاعبين في الشوط الأول أن يحافظوا على سرعتهم، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف وأنه علينا معاقبتهم".

وواصل: "أخبرتهم أيضاً بين الشوطين أن يعتبروا نتيجة المباراة هي 0/0، وهذا جزء من سياستنا أن نلعب كالرجال ونحترم المباراة".

وتابع: "كاسبر شمايكل سعيد للغاية بتواجده معنا، إنه يسير على خطى والده الذي فاز بتسعة أهداف دون رد أيضا، الفريق بأكمله يريد التحسن ومواصلة العمل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا سعيد بهذا الفوز الرائع، والآن يجب أن نغلق ملف تلك المباراة ونركز على مباراة الكأس".

ويلعب ليستر سيتي أمام بيرتون مساء الثلاثاء القادم، في إطار مباريات دور الـ 16 لكأس الرابطة الإنجليزية.