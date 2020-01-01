روخو يكشف كواليس شجاره مع إبراهيموفيتش في عهد مورينيو

إبراهيموفيتش يحب الحصول على كل الكرات..

تحدث ماركوس روخو، لاعب إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني، عن شجاره مع زلاتان إبراهيموفيتش، في إحدى المباريات خلال فترة تواجدهما في صفوف مانشستر يونايتد .

إبراهيموفيتش رحل عن مانشستر يونايتد في مارس 2018، بينما أُعير روخو إلى إستوديانتيس حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال روخو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: " كنت أعلم أن إبراهيموفيتش يريد الحصول على كل الكرات، ولكن خلال إحدى المباريات رأيته يطلب الكرة ولكني لم أمرر له".

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وأضاف: "فضلت وقتها التمرير لبول بوجبا، وعندها بدأ صراخه في وجهي ورفع يده، ووجه لي الكثير من السباب باللغة الإسبانية والإنجليزية، في المقابل قلت له: ماذا دهاك ياصاحب الأنف الكبير؟ عليك أن تصمت".

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وأردف: "بعد نهاية الشوط الأول وخلال ذهابنا إلى غرفة خلع الملابس، كنت أعلم أنه إذا أمسكني سيقتلني، لذا كان علي مواجهته، وحين جاء إلى غرفة خلع الملابس، أخبرته مباشرة بأن يصمت".

وتابع: "بدأنا في إهانة بعضنا، وجميع اللاعبين يراقبوننا، قبل أن يتدخل جوزيه مورينيو بيننا محاولاً التهدئة".

وتطرق روخو، للحديث عن رحيله عن مانشستر يونايتد، موضحًا: "عندما حصلت على موافقة النادي، أول من اتصلت به كانت والدتي وقلت لها لا تقولي أي شيء، ولكن هيهات لقد أخبرت الجميع".

وأتم: "كان من الصعب على النادي أن يجعل عودتي معقدة، لقد تحدثنا كثيرًا، ولكني لم أفهم لماذا صرح أولي جونار سولشاير ببقائي مع مانشستر يونايتد رغم أني كنت في مفاوضات متقدمة مع إستوديانتيس".