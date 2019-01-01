روخو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير

روخو آخر مغادري مانشستر يونايتد على ما يبدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الأرجنتيني ماركوس روخو يقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وكان روخو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن العرض المناسب لم يصله.

وفي ظل اهتمام روما الإيطالي بخدمات كريس سمولينج، فضل مانشستر يونايتد ترك مدافعه الإنجليزي يرحل والإبقاء على ماركوس روخو.

وحسب بعض المصادر، فإن عدة أندية إيطالية وإنجليزية قد أبدت اهتمامها بالعاقد مع ماركوس روخو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

ووافق مانشستر يونايتد بشكل مبدئي على رحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي، ولكنه سيدرس العروض المتاحة ليختار العرض الأنسب من بينهم.

ويريد المدافع الدولي الأرجنتيني خوض تجربة جديدة بعدما بات مهمشًا من قبل المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشار في الفترة الأخيرة.

ريفالدو: كنت سأحطم أرقام فيرمينو في حال لعبت لمانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد قد فقد كل من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وأندير هيريرا وكريس سمولينج وماتيو دارميان خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.