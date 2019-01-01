روخو يستعد للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد

تقارير صحفية تؤكد قرب رحيل الأرجنتيني ماركوس روخو عن صفوف مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن استعداد اللاعب الأرجنتيني ماركوس روخو للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن اللاعب يعلم بالفعل أنه يمضي آخر أيامه في صفوف مانشستر يونايتد هذه الفترة.

وذكرت الصحيفة أن مصدر مقرب لها من داخل مانشستر يونايتد هو الذي سرب تلك الأنباء مشيرًا لعدم وجود عرض جدي للنجم الأرجنتيني حتى الآن.

ويعد ماركوس روخو خارج حسابات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وهو ما ظهر خلال العام الأخير حيث اعتمد عليه في حالات نادرة.

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وستزداد معاناة روخو خلال الفترة المقبلة من الموسم لو استمر في صفوف مانشستر يونايتد في ظل عودة إريك بايلي من الإصابة التي أبعدته لمدة خمسة أشهر.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت لوجود رغبة من أكثر من نادٍ إسباني في الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني الذي فقد مكانه في منتخب بلاده مؤخرًا.

وانضم روخو لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 مقابل حوالي 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن روخو كان قد شارك مع مانشستر يونايتد في ست مواجهات هذا الموسم بين الدوري الأوروبي وكأس الرابطة وأصبح دوره في الفريق الأساسي أقل بشكل واضح تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.





