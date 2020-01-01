روجاني يكشف عن آخر مستجدات معاناته مع كورونا

روجاني يتحدث للمرة الأولى من داخل الحجر الصحي

بعث مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، رسالة مطمئنة لمشجعي النادي ومتابعيه، بشأن آخر مستجدات حالته الصحية، بعد إصابته بالوباء المستجد كورونا.

وكان المدافع الإيطالي، في طليعة مشاهير كرة القدم والرياضة عمومًا، الذين أصيبوا بالفيروس، بعد خضوعه لاختبار الكشف عن كورونا، والذي جاء بنتيجة إيجابية.

وقال روجاني من داخل الحجر الصحي "أنا بخير وكنت دائمًا على ما يرام، وأود القول بأنني لم أشعر بالأعراض التي نقرأ عنها".

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وأضاف "كنت محظوظًا، ولو أنها كانت ضربة لأنني كنت أول لاعب يصاب بالكورونا، وآمل أن يكون ما حدث مفيدًا لرفع مستوى الوعي".

وختم "الإعلام أعطى اهتمامًا بما حدث معي، وأشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها، أنا بخير اطمئن الجميع، وسنتغلب جميعًا على هذا الوضع".

وتضررت إيطاليا أكثر من أي دولة أخرى، بعد وطن الفيروس "الصين"، وذلك بتسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة، وأكثر من 20.000 مصاب، مع تزايد مرعب في الأرقام.

وقبل توقف الدوري الإيطالي، كان يوفنتوس يتربع على صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، متقدمًا بنقطة على الوصيف لاتسيو وبتسعة عن ثالث الترتيب العام إنتر.