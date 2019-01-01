روبين: فخور بما حققت ولا أكترث لسوء الحظ

آريين روبين يتحدث عن نجاحاته وخيبات أمله في بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الهولندي أريين روبين إنه فخور بما حققه خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ، مؤكدًا أنه لا يكترث لما يعرف بسوء الحظ.

وكان أريين روبين قد أجرى مقابلة وداعية بمناسبة استعداده للرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بعد 10 سنوات من النجاحات والإخفاقات في مسيرة ذهبية.

وحول النجاحات قال روبين إن كل لحظة له في النادي كانت تمثل تحديًا جديدًا حتى وصل إلى المباراة الأخيرة التي لم تقل أهمية عن سابقيها أيضًا.

وأضاف: "لقد عشت هنا لحظات لا توصف، لا أصدق أن الوقت مر وأتحدث الآن عن 10 سنوات كاملة، وأتحدث أيضًا عن هذا النادي كجزء من الذكريات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتابع: "فخور بكل ما حققت هنا وبقميص هذا النادي، سأظل ممتنًا له بكل شيء هو وجماهيره وكل من شهدوا على رحلتي هنا منذ بدايتها وحتى اليوم"

وحول ما يسمى بسوء الحظ الذي رافقه طوال مسيرته قال: "لم أكترث له يومًا، لم يكن يشغل بالي حتى في أكثر الأوقات التي شهدت حديثًا عنه"

وأضاف: "تعرضت للكثير من الإصابات خلال مسيرتي، بالطبع هذا أثر علي كثيرًا ولكن الكثير من اللاعبين يتعرضون للإصابات ويستمرون في المقاومة والعطاء"

وتابع: "لقد عانيت من عدم التوفيق في بعض النهائيات، ولكنني وفقت في أخرى ونجحت بالفعل في التتويج مع بايرن ميونيخ بالعديد من الألقاب المحلية والقارية الهامة"

وحول مستقبله قال روبين: "أنا رجل أنظر إلى الأمام دائمًا، لا أكتفي طالما لم أقرر الاعتزال وأريد الاستمرار في الملاعب"

وأضاف: "أنا محظوظ لأن لدي زوجة تتفهم كل ما أتطلبه خلال مسيرتي كلاعب وكإنسان قبل كل شيء"

وتابع: "لا أعرف إلى أين ستكون الخطوة المقبلة، ما أضمنه للجميع أنها ستتمتع بنفس الشغف الذي وجد في الخطوات الماضية"

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يذكر أن روبين كان قد تحدث خلال هذه المقابلة عن قرار انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ريال مدريد واصفًا إياه بالقرار الأهم في مسيرته.