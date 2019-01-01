روبيرتو مارتينيز يفسر سبب البداية الضعيفة لهازارد مع ريال مدريد

مدرب بلجيكا يشرح سبب تراجع مستوى لاعبه مع ناديه الجديد

شرح روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، سبب البداية الغير مثالية، للاعب المنتخب إيدين هازارد مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولكنه لم يقدم المنتظر منه حتى الآن.

ويتواجد صاحب الـ 28 عاماً، حالياً مع منتخب بلاده استعداداً لمباراة قبرص، مساء غد الثلاثاء في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هازارد لم يحصل على البداية المثالية بالنسبة له مع ريال مدريد، بسبب الإصابة".

وواصل: "اللاعب مازال في مرحلة التكيف مع الوضع الجديد، ليس من السهل الانتقال إلى بطولة جديدة، وطريقة لعب مختلفة الأمر قد يستغرق بعض الوقت".

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وتابع: "تابعت مباراة ريال مدريد وإيبار، وفيها قام هازارد بالأشياء التي يجيدها، يجب عليه مواصلة العمل بجهد حتى يتحسن ويصل إلى أفضل مستوى له".

ولعب هازارد مع الفريق الملكي حتى الآن 11 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل هدفاً وصناعة آخر.