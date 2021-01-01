روبيرتو كارلوس: صلاح ضمن الأعظم في العالم .. وهذه وجهته حال رحيله عن ليفربول

محمد صلاح يمر بمرحلة صعبة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

تحدث البرازيلي روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق، عن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، ومستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ليفربول في حالة مذرية في الوقت الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمر بمرحلة سيئة للغاية، جعلت التقارير تنتشر حول إمكانية رحيل محمد صلاح.

وقال كارلوس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين حول العالم وليس على مستوى مصر فقط".

وأضاف الظهير الأيسر التاريخي لمنتخب البرازيل وريال مدريد: "أعتقد أن في حالة رحيل محمد صلاح عن ليفربول، سيكون تفكيره في الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وتابع كارلوس تصريحاته قائلًا: "الوقت الذي قضيته هنا في مصر كان ممتعًا للغاية، المصريين عشاق لكرة القدم بشكل كبير، أريد التواجد هنا في أكثر من زيارة بعد توقف تفشي فيروس كورونا".

وتواجد كارلوس في مصر خلال الفترة الماضية مع النجمين لويس فيجو وفيرناندو هييرو، حيث التقطا العديد من الصور خاصًة في منطقة أهرامات الجيزة.