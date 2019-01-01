روبيرتو: ريال مدريد ليس المنافس الوحيد لبرشلونة

سيرجي روبيرتو مدافع برشلونة يتحدث عن الانتصار على حساب أتلتيكو مدريد.

أعرب النجم الإسباني الشاب سيرجي روبيرتو نجم دفاع برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني.

وقال روبيرتو: "في أول ٢٥ دقيقة كان هناك العديد من الصعوبات وخسرنا الكرات وضغطوا كثيرًا وكانت لديهم فرص للتسجيل ونحن أيضًا لكن العارضة منعتنا".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل ونجحنا في الفوز والتسجيل لكنهم في البداية أرادوا أن يضغطوا كثيرًا وعلمنا ذلك قبل المباراة".

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وأكمل عن الأفضل بين ميسي وشتيجن: " صحيح أن شتيجن تصدى للكثير من الكرات وميسي حسم المباراة بالهدف لكن في النهاية هذا هو العمل الجماعي الكامل للفريق".

وأنهى تصريحاته: "عملنا كثيرًا من أجل الثلاث نقاط ولكن تلك هي مباريات الدوري في مثل تلك الملاعب، والموسم لا يزال طويلًا وهناك إشبيلية وأتلتيكو مدريد ليس ريال فقط، العديد من الفرق ستقوم بالقتال حتى النهاية".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة كان قد عاد لصدارة الدوري الإسباني برصيد ٣٠ نقطة عقب هذا الفوز بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق هدف وحيد للنادي الكتالوني.