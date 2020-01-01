روبيرتو: تأقلمنا على طريقة سيتين والانتصارات تجعل الأمور أسهل

سيرجي روبيرتو نجم فريق برشلونة يؤكد على سعادته بالفوز على ريال بيتيس ويشيد بكيكي سيتين.

أعرب سيرجي روبيرتو نجم فريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبيرتو وأشاد خلالها بطرق عمل كيكي سيتين وكشف أن الفريق كان في حاجة لبعض الوقت ليتأقلم عليها وتأتي الانتصارات.

"لقد كانت مباراة بندية كبيرة بالنسبة لنا ولهم، وفي الشوط الثاني كان هناك مساحات أكبر، أنهينا المباراة ونحن نشعر بإرهاق كبير لكن على الأقل حصلنا على الثلاث نقاط".

المزيد من الفرق

رجل رائع ورجل مخيب | ريال بيتيس وبرشلونة

وأضاف: "جئنا لهنا ونحن خاسرون في مباراة بلباو بالرغم من الأداء، أعتقد أن النتيجة لم تكن عادلة في ذلك اليوم لكننا أبقينا على الأداء وهذا هو الأهم".

وأكمل: "لقد تقلبت المباراة كثيرًا لابد أن ذلك كان ممتعًا بالنسبة للمشاهدين، نحن نترك ذلك الملعب ونحن سعداء بسبب فوزنا بالثلاث نقاط".

وأنهى تصريحاته: "الآن مر عدة أسابيع على قدوم سيتين وتدربنا بشكل أكبر، في البداية كنا في حاجة للتأقلم لكن الانتصارات تجعل الأمور أكثر سهولة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد نجح في قلب تأخره أمام بيتيس بهدف نظيف وهدفين مقابل هدف لفوز بثلاثة أهداف لهدفين.