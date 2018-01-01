روبيرتسون يرد على مورينيو ويُشيد ببدلاء ليفربول

أندي روبيرتسون يرد على إشادة مورينيو به بعد مباراة ليفربول ضد اليونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أندي روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول باللاعبين البدلاء في الفريق وأدائهم خلال الموسم الحالي وخاصة أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنهم سر نجاح النادي وتواجده على القمة بجانب مانشستر سيتي.

ونجح ليفربول في هزيمة اليونايتد 3-1 على ملعب آنفيلد مساء الأحد الماضي وقد أحرز البديل رغدان شاقيري هدفي الفوز بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وتلقى روبيرتسون إشادة خاصة من منافسه جوزيه مورينيو عقب اللقاء، إذ وصفه باللاعب الاستثنائي القادر على العدو بسرعة شديدة لمسافة 100 متر كل دقيقة.

ورد اللاعب الاسكتلندي الشاب على تلك الإشادة بابتسامة، قائلًا "ذلك مجرد جزء من أدائي ودوري في الملعب، وسأواصل فعله حتى النهاية. لقد حصلت على القليل من المساحة، خاصة في الشوط الثاني، والمدرب يطلب مني دومًا وكذلك من ترينت (أليكساندر آرنولد) أن نشارك أكثر في الهجوم، وأنا مجرد حاولت فعل ذلك".

"التحية الخاصة تذهب إلى كلاين الذي كان بعيدًا عن اللعب لفترة طويلة ولعب مباراة ممتازة. لقد عانى من الإصابة لكنه قدم أداءً مثاليًا".

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وساهم البدلاء كثيرًا في نجاح موسم ليفربول الحالي، إذ نجحوا في إحراز 7 أهداف فيما لعب لاعبون أمثال نابي كيتا وشاقيري ولوفرين وكلاين وهندرسون دورًا حيويًا في المباريات، وهو ما أكد عليه اللاعب صاحب الـ24 عامًا بقوله "بالطبع. أنت تنظر لمقاعد البدلاء وترى عددًا من اللاعبين المحبطين لعدم بدء المباريات، ولهم الحق في ذلك، ونحن جميعًا نتنافس على اللعب، هذا هو جمال امتلاك فريق جيد".

"شاقيري يدخل من الدكة ويُظهر للجميع ما هو قادر على فعله، لقد أحرز هدفين وتصدر عناوين الصحف، لكن البدلاء الآخرين قاموا بدورهم أيضًا، هندرسون دخل ودعم الوسط وربح كل تدخل دفاعي ولم يخسر أي مواجهة هوائية مع فيلايني وهذا ليس بالأمر السهل".

"أولئك اللاعبون كانوا يشعرون بخيبة الأمل لأنهم لم يبدأوا المباراة، لكنهم دخلوا اللقاء وصنعوا الفارق لصالحنا، لقد كان حقًا أداءً متكاملًا".

وأكد أخيرًا روبيرتسون أن فريقه قادر على المنافسة على لقب البريميرليج حتى النهاية، معترفًا بقوة مانشستر سيتي ومطالبًا زملاءه اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم خلال الفترة القادمة وعدم التأثر سلبًا بالفوز في المباريات الأربعة الأخيرة والتي لم تكن سهلة خاصة لقاء الديربي أمام إيفرتون ومواجهة اليونايتد في الدوري بجانب موقعة نابولي الحاسمة في دوري الأبطال.