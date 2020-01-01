روبياليس يعترض على صفقة برايتوايث لبرشلونة

يبدو أن الاتحاد الإسباني غاضب بدوره من صفقة برايتوايث

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضه لتعاقد برشلونة مع مارتن برايثوايت من صفوف ليجانيس والذي أدى لأزمة كبيرة للفريق المدريدي.

وأعلن برشلونة صباح اليوم، تعاقده مع المهاجم الدنماركي برايثوايت، قادماً من ليجانيس في صفقة استثنائية لتعويض غياب عثمان ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة.

المزيد من الفرق

نادي ليجانيس عبّر عن غضبه من القانون الموجود فقط في الدوري الإسباني والذي يسمح لأي فريق بالتعاقد خارج فترة سوق الانتقالات حال امتلك لاعبًا يغيب لفترة طويلة للإصابة.

وقال روبياليس في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في 2016 طلبنا من المحكمة الرياضية العليا التدخل لإلغاء هذا القانون ولكن رابطة الدوري الإسباني اعترضت مما سمح له بالبقاء. أعتقد من الضروري إلغائه".

وتابع: "الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من فترة طويلة عدم اعتماد القانون لأن الدوري الإسباني هو الوحيد الذي يوجد به حالات استثنائية لضم صفقات في منتصف الموسم وهو أمر لا يفيد البطولة".

ولن يتمكن البلوجرانا من إشراك برايثوايت في أي مباراة سوى في الدوري الإسباني فقط، إذ يرفض الاتحاد الدولي وكذلك الأوروبي فتح باب تسجيل اللاعبين بعد غلق سوق الانتقالات.

ا لاتحاد الدولي لكرة القدم هو الآخر قلق من الخطوة التي قام بها برشلونة ، خوفًا من أن تتبع باقي الدوريات الدوري الإسباني مما قد يؤدي إلى استمرارية سوق الانتقالات طوال الموسم وقد تلجأ بعض الأندية إلى تزييف الكشف الطبي للاعبين لأجل ضم صفقات في منتصف الموسم.

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، نجح في تسجيل ستة أهداف خلال 24 مباراة هذا الموسم.