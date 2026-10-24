فيديو | "لديهم سوء تغذية" .. هدف نيفيش أمام القادسية يتسبب في سخرية من بعض اللاعببين بدوري روشن!

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إشادة هائلة بجودة النجم البرتغالي

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قام الناقد الرياضي تركي العجمة، بالتغني والإشادة بالهدف الذي سجله روبن نيفيش لاعب وسط الهلال في شباك القادسية، مؤكدًا انبهاره بتقنية التسديد التي يمتلكها البرتغالي.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

إشادة هائلة بهدف نيفيش

وجاء الهدف الثاني للهلال عن طريق نيفيش، حيث سجله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، مما لفت نظر العجمة الذي تحدث عن الأمر لقناة ثمانية.

وقال العجمة في برنامج "المنصة":"ميلينكوفيتش سافيتش يسجل ويصنع وهذا أمر غير مفاجئ، تمامًا مثل روبن نيفيش، ولكن هناك بعض اللقطات التي تجبرك على التوقف عندها".





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وتطرق إلى هدف نيفيش مضيفًا:"هل هي أقوى وأحلى تسديدة في الدوري هذا الموسم؟ لا أعتقد ذلك، ولكن انظر إلى سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ، لم يتفلسف في التصرف".

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وأوضح:"انظر إلى جودة الكرة وهي متجهة نحو الهدف، هناك بعض اللاعبين تشعر وكأنهم يعانون من سوء تغذية أثناء التسديد، ولكن نيفيش سجل من لمسة واحدة، شيء مبهر بكل صراحة".

نيفيش سعيد بالفوز.. ويؤكد على صعوبة القادسية

في المقابل.. أعرب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على نادي القادسية؛ وذلك في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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نيفيش أكد في تصريحات لشبكة قنوات "ثمانية"، صعوبة الفوز أمام نادٍ مثل القادسية؛ خاصة على أرضية ميدانه، ووسط جماهيره.

وأشار البرتغالي إلى أن القادسية فريق معقد تكتيكيًا؛ ولذا فإن الزعيم الهلالي كان مطالبًا ببذل مزيد من الجهد، لتحقيق الانتصار عليه.





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نيفيش يعترف.. نجوم الهلال مرهقون للغاية!

واستكمالًا لتصريحاته.. اعترف البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بأن نجوم الزعيم "مرهقون للغاية"؛ وذلك بسبب الظروف اللوجيستية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة.

وكشف نيفيش عن أن الهلال استغرق 25 ساعة كاملة، في سفرياته الأخيرة بـ"الحافلة"؛ بسبب إغلاق بعض المطارات في البلاد، في أعقاب استهدافها من قِبل الحوثيين.

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وشدد النجم البرتغالي على أن هذا الأمر زاد من الأعباء البدنية على الفريق بالكامل؛ بالتزامن مع ضغط الروزنامة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، من الأساس.إلى أن القادسية فريق معقد تكتيكيًا؛ ولذا فإن الزعيم الهلالي كان مطالبًا ببذل مزيد من الجهد، لتحقيق الانتصار عليه.

الهلال يقدم بداية موسم مميزة

عملاق الرياض الهلال يقدم بداية موسم مميزة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ آخرها الفوز (3-2) على نادي القادسية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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و"يتصدر" الهلال جدول ترتيب دوري روشن؛ برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة فقط، مع مباراة مؤجلة.

أيضًا.. حقق الزعيم الانتصار في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ إلى جانب التأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.