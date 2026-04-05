روبن فان بيرسي يرد بسخرية وينتقد التحكيم عقب تعادل فايينورد

لم يتمكن فينورد من تقديم أداء مثير للإعجاب بعد ظهر يوم الأحد في ملعب فولندام، واكتفى بتعادل باهت بنتيجة 0-0. ولم يستطع المدرب روبن فان بيرسي، بعد المباراة، أن يمتنع عن توجيه انتقاد لاذع إلى التحكيم، الذي اتخذ، حسب قوله، بعض القرارات المثيرة للجدل.

خلال المؤتمر الصحفي، تمت مناقشة بعض المواقف التي حدثت خلال المباراة، بما في ذلك "لحظات ركلة جزاء" محتملة حول غونسالو بورغيس وأياسي أويدا. كما تم تسليط الضوء على دور تقنية الفيديو المساعدة (VAR)، وبعد ذلك أعرب فان بيرسي عن استيائه بطريقة ساخرة.

"هل كانت موجودة اليوم؟ هل كانت موجودة حقًا؟ أوه، حسناً. حسناً، من الجيد معرفة أنها كانت موجودة"، قال فان بيرسي، الذي من الواضح أنه غير راضٍ عن أداء التحكيم، ثم أخذ المهاجم الياباني كمثال.

"أعتقد أن الأمر غير عادل خاصةً بالنسبة لأياسي"، تابع. "يتم التعامل معه بقسوة شديدة، وهذا مسموح به طالما بقي داخل الخطوط، لكن أياسي لاعب نزيه للغاية. إنه لا يسقط على الأرض دون سبب."

"لكنه لا يحصل على أي شيء، لا شيء على الإطلاق. لا يحصل على ركلة جزاء، ولا ركلة حرة، لا شيء، أبداً. هذا أمر لا يصدق حقاً"، هكذا قال فان بيرسي المتهيج، الذي يأمل في أن يتم حماية مهاجمه بشكل أكبر.

"أعتقد أن أياسي يستحق المزيد من الحماية في هذا الصدد. لقد افتقدت هذه الحماية اليوم. وقد تمكنتم من رؤية رأيي هذا اليوم"، تابع المدرب، ثم ناقش دور المهاجم نفسه.

"التوقيت أحيانًا يكون متأخرًا قليلاً أو مبكرًا قليلاً، مما قد يعطي انطباعًا للحكم أو مسؤول VAR بأنها ليست ركلة جزاء. لكن في تسع من أصل عشر مرات، تكون ركلة جزاء بالفعل"، تابع.

"يتم شد قميصه وترتكب ضده المخالفات. الأمر لا يتوقف. يمكنه بالتأكيد التعامل مع ذلك بطريقة أكثر ذكاءً. لقد تحدثت معه عن هذا الأمر من قبل، وهو يتفق معي في ذلك"، يخلص اللاعب الذي خاض 102 مباراة دولية.