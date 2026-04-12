روبن فان بيرسي غاضب للغاية ويصرخ بكلمات تنم عن غضب شديد أمام كاميرا ESPN

أبدى روبن فان بيرسي غضبًا شديدًا تجاه الحكم سيردار غوزوبويوك خلال المباراة الحاسمة بين فينورد ونيك. فقد عاقب الحكم فيليب ساندلر ببطاقة صفراء، لكن مدرب فينورد لم يفهم سبب ذلك.

حدثت هذه الفوضى بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، عندما كان فريق روتردام متقدماً بنتيجة 0-1 في ملعب دي جوفرت. وصلت كرة طويلة من الخلف إلى أياسي أويدا، الذي انطلق بمفرده نحو حارس المرمى غونزالو كريتاز.

سيطر الياباني على الكرة بشكل معقول، ثم تعرض لمسة من ساندلر. تجاهل غوزوبويوك في البداية تمامًا سقوط أويدا. أدى ذلك إلى نوبة غضب هائلة من فان بيرسي على خط التماس.

وانفجر المهاجم السابق غضباً في وجه الحكم الرابع، وكرر ذلك لاحقاً عندما تم استدعاء الحكم إلى شاشة VAR. وعاقب غوزوبويوك فان بيرسي ببطاقة صفراء.

بعد مشاهدة اللقطات، قرر غوزوبويوك أن البطاقة الصفراء كافية، على الأرجح لأن أويدا لم يكن مسيطراً تماماً على الكرة وأن كريتاز ربما وصل إلى الكرة قبله.

لم يعجب فان بيرسي هذا القرار. فوجه كلامه بغضب إلى الحكم الرابع مرة أخرى. "ماذا يفعل؟!"، صرخ في وجه الحكم. "هذا لاعب اخترق الدفاع! لا يصدق!"