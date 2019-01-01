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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

روبن طلب المشاركة أساسيًا أمام فرانكفورت وكوفاتش رفض

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Getty
هل تعمد كوفاتش تجاهل روبن؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية أنّ آرين روبن، لاعب بايرن ميونخ، طلب المشاركة أساسيًا أمام فرانكفورت إلا أنّ المدرب نيكو كوفاتش رفض السماح له.

روبن لعب آخر مبارياته في الدوري الألماني يوم السبت الماضي أمام فرانكفورت والتي شهدت تتويج بايرن ميونخ بالبوندسليجا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ الهولندي طلب من كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي للفريق، خوض مباراة فرانكفورت أساسيًا لتوديع الجمهور.

وأوضحت أنّ كوفاتش رفض الفكرة وفضّل عدم البدء بروبن أو فرانك ريبيري والاعتماد على كينجسلي كومان وسيرج جنابري.

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وشارك روبن وريبيري في الشوط الثاني ونجح كل لاعب في تسجيل هدف ليفوز البافاري بخماسية ويحصد اللقب.

جدير بالذكر أنّ الثنائي سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام لايبزيج وبعدها تنتهي رحلتهما في بايرن ميونخ.

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