روبرت ليفاندوفسكي وبيرنيل هاردر يحصدان جائزتي جول 50 لعام 2020

نجم بايرن ميونخ ومهاجمة التشيلسي يتوجان على كل ما حققاه الموسم الماضي على جميع المستويات

فاز الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وبيرنيل هارد بجائزتي جول 50 لعام 2020.

نجح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ، في التغلب على منافسه كيفن دي بروينه، والفائز 4 مرات ليونيل ميسي، ليحصل على جائزة جول 50 لعام 2020 بعد موسم لا يُنسى مع الفريق الألماني.

الدولي البولندي نجح في تسجيل 55 هدفًا مذهلًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، ليقود فريق المدرب هانز فليك لتحقيق الثلاثية "الدوري الألماني وكأس ألمانيا و دوري أبطال أوروبا ".

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وأصبح بذلك المهاجم المخضرم، هو سادس فائز مختلف بجائزة الرجال التي ظهرت للمرة الأولى في 2008، على خطى لوكا مودريتش، وفيسلي شنايدر وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة حصرية لموقع جول بعد الفوز بالجائزة:"إنه شعور جيد للغاية، إذا فزت بلقب فردي فهذه إضافة أخرى رائعة".

وأضاف:"كرة القدم هي رياضة جماعية، لكن هذه الجوائز الإضافية تعني الكثير بالنسبة لي أيضًا، لأنها تظهر أن العمل الجاد الذي تقوم به يؤتي بثماره".

واستكمل:"طالما تلعب كرة القدم، عليك أن تظل متعطشًا، بعد مسيرتك، يمكنك التفكير فيما فزت به، الوصول للقمة أمر صعب والبقاء فيها أكثر صعوبة".

ليفاندوفسكي هو واحد من سبعة لاعبين من تشكيل بايرن الموسم الماضي، الذين ظهروا من بين أفضل 25 لاعبًا، مع توماس مولر، يوشوا كيميش، سيرج جنابري وألفونسو ديفيس، وتياجو ألكانتارا المنتقل حديثًا إلى ليفربول".

ومع ذلك جاء دي بروينه في المركز الثاني، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع مانشستر سيتي، ومعادلته لرقم تييري هنري القياسي لأكبر عدد تمريرات حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 20 تمريرة.

وفي هذه الأثناء يتواجد ميسي كذلك في الصورة، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يسجل أكثر من 20 هدفًا و20 تمريرة حاسمة، رغم الموسم المضطرب مع برشلونة الذي كان سيدفعه إلى الرحيل.

وأما الخمسة الأوائل، سنشاهد أيضًا نيمار الذي ساعد باريس سان جيرمان على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بالثلاثية المحلية.

ويتواجد أيضًا كريستيانو رونالدو الذي تمتع بموسم جيد مع يوفنتوس، وجاء كيليان مبابي في المركز السادس، ثم فيرجيل فان دايك السابع، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة.

المدافع الهولندي هو واحد من 5 لاعبين تواجدوا بالقائمة من تشكيل يورجن كلوب مدرب ليفربول، بظهور ساديو ماني، ترينت آرنولد، محمد صلاح وجوردان هندرسون.

ومن بين الأندية التي ستفخر بأكثر من ممثل واحد، يظهر كريم بنزيما وسيرخيو راموس من ريال مدريد ، رونالدو وباولو ديبالا من يوفنتوس ، وثنائي بوروسيا دورتموند جادون سانشو وآرلينج هولاند.

وعلى الجانب النسائي نجحت بيرنيل هاردر في الفوز بالجائزة، بعد مستواها المميز مع فولفسبورج على مدار موسم 2019/2020 لتصبح ثاني فائزة بعد ميجان رابينو العام الماضي.

ونجحت اللاعب الدولية الدنماركية التي تلعب حاليًا لتشيلسي في تسجيل 38 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لتساهم في فوز فريقها بالثنائية المحلية وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقالت بيرنيل في مقابلة حصرية بالفيديو سيتم نشرها يوم الخميس المقبل:"من الجيد دائمًا الحصول على هذه الجوائز الفردية، لأن ذلك يؤكد السير على الطريق الصحيح".

وأضافت:"بالطبع هذه الجوائز تتعلق كذلك بالفريق وزملائي، كان لدي العديد من الزملاء المذهلين في فولفسبورج وقضيت هناك وقتًا رائعًا".

وصمدت هاردر أمام المنافسة الأصعب لها، وهي فيفيان مييديما لاعبة نادي آرسنال الإنجليزي، حيث جاءت الهولندية في المركز الثاني، بعد حصولها على لقب الهدافة في دوري السوبر للسيدات ودوري أبطال أوروبًا، فضلًا عن كونها أفضل صانعة للألعاب في النسخة السابقة من الدوري.

وفي غضون ذلك احتلت لوسي برونز مدافعة منتخب إنجلترا المركز الثالث، بعد أن ساعدت ليون على الفوز بأربعة ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، قبل مغادرتها إلى مانشستر سيتي في الصيف.

برونز هي واحدة من 8 لاعبات من تشكيل ليون تواجدن بالقائمة مع ويندي رونار، جينيفر ماروجان، ساكي كوماجاي وأماندين هنري ضمن المراكز العشرة الأولى.

وأما تشيلسي بطل دوري WSL فيضم 4 لاعبات من التشكيل الحائز على اللقب الموسم الماضي، مع انضمام سام كير، جورو رايتن، بيث إنجلاند وجي سو يون إلى هاردر من بين أفضل 25 لاعبة.

وبعد أن تسبب فيروس كورونا في إحداث فوضى في التقويم الرياضي بالولايات المتحدة، ولاسيما الدوري الوطني لكرة القدم النسائية، هناك 3 أعضاء فقط من المنتخب الأمريكي للسيدات الفائز بكأس العالم العام الماضي بقيادة كريستال دان في المركز العاشر.

وشهدت القائمة تواجد كل من جولي إرتز وأبي دالكيمبر، حيث لا يوجد مكان للبطلة المدافعة ميجان رابينو وزميلتها أليكس مورجان لاعبة توتنهام التي غابت عن معظم أيام السنة لاحتفالها بطفلها الأول.

يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة للاعبين الذين ظهروا في جول 50 هنا

يذكر أن جول 50 هي جائزة سنوية تجمع أفضل 50 لاعبًا ولاعبة في العالم، وينقسم اللاعبون إلى مجموعتين من 25 لاعبًا ولاعبة ويتم تصنيفهم على أساس إنجازاتهم خلال العام السابق.

وأدلى رؤساء التحرير والمراسلين من إصدارات جول الـ42 حول العالم، بأصواتهم بناءً على تناسق كل مرشح ومستواه في المباريات الكبيرة، وإرث كرة القدم والنجاح على مستوى الأندية والصعيد الدولي.