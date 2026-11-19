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لا يزال النجم ليونيل ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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ووفقًا لقائمة الرواتب التي نشرتها رابطة لاعبي الدوري الأمريكي (MLS Players Association) يوم الخميس، يتقاضى بطل العالم الأرجنتيني السابق أجرًا مضمونًا قدره 28.33 مليون دولار (نحو 26 مليون يورو). ويأتي في المركز الثاني هداف بايرن ميونخ السابق روبرت ليفاندوفسكي، لاعب شيكاغو فاير، بـ19.51 مليون دولار.

وارتفع أجر ميسي بنحو ثمانية ملايين دولار مقارنة بالعام الماضي. غير أن هذه الأرقام لا تشمل سوى العائدات المضمونة من عقد اللاعب، دون احتساب أي مداخيل أخرى. وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا قد مدد عقده مع إنتر ميامي العام الماضي حتى 2028.

ترتيب الرواتب في الدوري الأمريكي: توماس مولر في المركز الثالث عشر

وخلف ميسي وليفاندوفسكي، يحل بطل العالم الفرنسي السابق أنطوان غريزمان، لاعب أورلاندو سيتي (13.94)، فيما يحتل الدولي الألماني السابق توماس مولر (فانكوفر وايتكابس/5.15) المركز الثالث عشر بوصفه اللاعب الألماني الأعلى أجرًا. ويليه عن قرب تيمو فيرنر (سان خوسيه إيرثكويكس) بـ4.27 مليون دولار.

وعلى مستوى الأندية أيضًا، يتصدر إنتر ميامي، نادي ميسي، القائمة، إذ يبلغ إجمالي الرواتب المضمونة لديه 59.37 مليون دولار. ويليه شيكاغو (41.29) ثم أتلانتا يونايتد (38.35) فلوس أنجلوس غالاكسي (34.91) ولوس أنجلوس إف سي (32.91). أما فيلادلفيا يونيون (12.64) فهو الأقل إنفاقًا على لاعبيه.

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وتستند هذه البيانات إلى الوضع حتى 9 أكتوبر. وبالنسبة إلى اللاعبين الذين انتقلوا إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، جرى احتساب أجورهم على أساس راتب سنوي كامل.