روبرتسون يكشف كواليس انضمامه لليفربول ويشيد بمحمد صلاح

تعرف على تصريحات روبرتسون حول بدايته في ليفربول ومحمد صلاح

كشف أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، كواليس انضمامه لصفوف الريدز كما تحدث عن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

روبرتسون انضم إلى ليفربول في 2017 وساهم في وصول الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع "زا بلاير تربيون": "حينما لعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى مع هال سيتي في 2014 كان هذا يتجاوز طموحاتي، والآن أنا في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع ليفربول".

وتابع: "في 2017 تواصلت معي عدد من الفرق في الفترة التحضرية للموسم ولم أكن مستعدًا لأن زوجتي كانت حامل وعلى أعتاب إنجاب طفلنا ولكن حينما علمت أن ليفربول يرغب في ضمي لم أصدق وذلك ووافقت دون تردد".

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جيرو دائمًا ما كان حاضرًا عندما يُطلب منه ذلك 👊

الليلة ساري فضّله على جونزالو .. هل يسجّل حضوره الأهم هذا الموسم 👀



(🎥: @EuropaLeague)#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/LP7fv5RMLi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

اللاعب الاسكتلندي أكد أنّه خضع للكشف الطبي لمدة يومين وكان قلقًا من الفشل في الاختبارات إلا أنّه نجح أخيرًا.

وواصل: "محمد صلاح أحد أفضل مسجلي الأهداف في الوقت الحالي وظهر ذلك بوضوح في قدرته على الفوز بالحذاء الذهبي مرتين على التوالي".

وأردف: "نمتلك أيضًا فيرجيل فان دايك وهو أفضل مدافع في العالم حاليًا وقائد جوردان هيندروسون، أعتقد أنّ الفريق الحالي أكثر من رائع".

واختتم: "أشعر أنني في حالة جيدة والفريق يسير بصورة مميزة بعد الوصول لنهائي الأبطال ولكن مواحهة توتنهام لن تكون سهلة ولا يوجد شيء محسوم حتى هذه اللحظة. لو حققنا اللقب لن يكون لأي سبب سوى لأننا نستحق".

جدير بالذكر أنّ العاصمة الإسبانية مدريد تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت المقبل.