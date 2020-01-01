روبرتسون: عام كامل دون خسارة لليفربول يعد إنجازاً هائلاً

انتصار أمام شيفيلد سيؤمن الرقم الهائل للريدز

علق لاعب ليفربول أندرو روبرتسون على إمكانية إكمال ناديه عاماً ميلادياً كاملاً دون خسارة في حال تفاداها اللقاء المقبل أمام شيفيلد يونايتد، وأكد على مدى أهمية العقلية في تحقيق الإنجاز.

وسيكمل ليفربول عاماً كاملاً دون أي خسارة في البريميرليج إذ لم يتعرض للخسارة مساء الخميس أمام ضيفه شيفيلد لحساب الدوري الإنجليزي.

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وقال الظهير الأيسر مع الموقع الرسمي لناديه: "ذلك الأمر "عدم الخسارة" يوضح الكثير حول عقلية الفريق أكثر من المهارات ومدى جودتنا، ولأننا نفوز بالأمر في أي وقت، لعبنا لقاءات عدة".

وأكمل: "أيضاً اللعب على دوري الأبطال الموسم الماضي وعدم فقدان التركيز في الدوري كان مهماً، هذا هدفنا، نريد تحقيق نتيجة في الثاني من يناير لختام عام كامل دون خسارة".

واستمر "روبو": "سيكون أمراً هائلاً، أُفضل موسماً كاملاً عن عام لأن ذلك سيعني فوزنا باللقب، ولكن سنترك الحديث للجمهور ونركز على اللقاء المقبل في كأس الاتحاد".

وختم: "سيكون عاماً صعباً في دوري الأبطال والدوري، نريد المكان الأفضل لنا في 2020، أريد أن تأتي السنة الجديدة 2021 ونقول ياله من عام مر علينا، الأمر بيدنا لتحقيقه".

ويتصدر الريدز ترتيب البريميرليج بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بالإضافة لامتلاكه مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.